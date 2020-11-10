Крымский минздрав раскрыл тайну формирования ковидной статистики, но так и не исправил ошибку

Минздрав Крыма объяснил высокую суточную смертность от коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», в список жертв инфекции добавились сразу 15 человек. В минздраве заявляют, что эти люди умерли не в один день.

«9 летальных случаев произошли в октябре 2020 года, 6 – в ноябре 2020 года. Для подтверждения причины смерти пациента от новой коронавирусной инфекции требуется ряд экспертиз, в том числе гистологические и вирусологические исследования, которые могут занимать несколько недель».

Из объяснения следует, что публикуемые ежедневно цифры не соответствуют реальной ситуации, так как отражают не количество умерших за минувшие сутки, а число погибших, по которым завершены экспертизы.

При этом в ведомстве подчеркивают, что их информация полностью соответствует данным федерального оперативного штаба. Но штаб сообщает о 183 умерших от ковида в Крыму, а минздрав – о 185. Причем, если сложить все цифры, опубликованные в ежедневных сводках минздрава, тоже получается 183.

Просто кто-то из клерков ведомства 23 октября прибавил к 115 два и получил 119. И с тех пор итоговая цифра в сводке постоянно на 2 превышает фактическую. И даже сегодняшнее расхождение с данными оперштаба крымских чиновников не смутило. Возможно, они считают, что 183 = 185.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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