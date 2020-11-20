Поклонская заявила о готовности представителей ООН посетить Крым

Делегация представителей Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН собирается посетить Крым, чтобы ознакомиться с ситуацией по водоснабжению полуострова. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

Как уже сообщал «Новый День», Поклонская обратилась в ООН по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму «в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды». В ответ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило дополнительные сведения по количеству остатков воды и техническим вопросам водоснабжения. В числе прочего, просят сообщить о «конкретных сюжетах по наличию конкретных фактов ущерба конкретным людям».

Ответ на запрос был отправлен в середине сентября.

«Представители Управления верховного комиссара по правам человека ООН в ответе на мое обращение заявили о готовности посетить Крым и попросили их сопровождать, – цитирует Поклонскую РИА «Новости». – Я запросила состав делегации и удобное для них время визита».

Депутат утверждает, что в данный момент даты визита и состав делегации уточняются.

Москва, Игорь Юров

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