В ООН отправлена информация о ситуации с водоснабжением Крыма

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская напаривал ответ на запрос ООН о водоснабжении полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», Поклонская обратилась в ООН по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму «в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды». В ответ Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) запросило дополнительные сведения по количеству остатков воды и техническим вопросам водоснабжения. В числе прочего, просят сообщить о «конкретных сюжетах по наличию конкретных фактов ущерба конкретным людям».

«На предложение Управления ООН предоставить дополнительную информацию по вопросу доступа к воде в Крыму мной собраны соответствующие материалы и направлены Верховному комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет, – рассказала сегодня Поклонская. – Материалы содержат информацию о незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Оправдания украинской стороной своего преступления выглядят нелепо: ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней, после того как сами незаконно перекрыли воду, поступающую в Крым по Северо-Крымскому каналу из международной (а не приватизированной кем-то) реки Днепр, держа «руку на кранике», является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом».

В отправленных материалах указывается, что Северо-Крымский канала обеспечивал до 85% потребностей жителей полуострова в питьевой воде. Перекрытие канала привело к обмелению водохранилищ, перебоям в водоснабжении населенных пунктов, засолению почв и создало реальную угрозу жизни и здоровью 2,5 млн человек, а также экологии части юго-восточной Европы.

К материалам также приложены обращения крымчан и координаты тех, кто готов дать конфиденциальные интервью УВКПЧ.

Симферополь, Лиана Макоба

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