Украина в очередной раз пытается добраться до Крыма руками ЕС

Украина считает, что Евросоюз недостаточно делает для нее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС является хорошим партнером для Украины, однако «пространство для улучшения» еще есть. И предложил назначить специального представителя ЕС по Крыму. «Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе и заслуживают особого рассмотрения», – настаивает украинский чиновник.

Он также заявил, что администрация Трампа в бытность его президента США Дональда много сделала для Крыма (правда не уточнил, что именно), и выразил надежду, что и новый президент Байден «будет достаточно жестко относиться к России, когда речь зайдет о ее агрессии против Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.12.20

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