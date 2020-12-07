Украина намерена привязать новый санкционный механизм Евросоюза к Крыму и Донбассу

Украина приветствовала принятие Евросоюзом нового универсального пакета санкционных мер, направленных против стран ЕС, в которых нарушаются права человека.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообшили в МИД Украины.

Сообщается, что новый режим санкций принят главами МИД ЕС и будет действовать только на территории Евросоюза.

Тем не менее, по словам украинского ведомства, Киев потребует, в первую очередь, ввести санкции против РФ, которая, по мнению украинской стороны, «нарушает права человека в Крыму и Донбассе».

«Украина приветствует и поддерживает введение Европейским Союзом нового универсального санкционного механизма в сфере нарушений прав человека, который сегодня был утвержден решением Совета ЕС… Рассчитываем, что новый санкционный механизм Евросоюза будет эффективным и системным инструментом наказания виновных в нарушениях... на временно оккупированных территориях Украины...

РФ должна обеспечить беспрепятственный доступ международных правозащитных и гуманитарных организаций в оккупированный Крым и на территории на востоке Украины с целью мониторинга ситуации с правами человека», – приводит РИА Новости текст заявления МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.20

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