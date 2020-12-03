Суд назначил дату приговора организатору блокады Крыма

Приговор сбежавшему на Украину экс-вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову огласят 10 декабря. Об этом сообщили в Верховном суде РК,

Как уже сообщал «Новый День», бывшего зампредседаталя Совета министров Республики Крым (занимал этот пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года) обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб (речь идет о подрыве линий электропередач в Херсонской области Украины в 2015 году, повлекшей энергетическую блокаду Крыма), а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Среди потерпевших 9 юридических лиц, которые предъявили Ислямову иск на сумму свыше 1 млрд рублей.

Коме того, ему грозят 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, последующее ограничение свободы на 1 год и запрет деятельности в СМИ в течение 2 лет – такое наказание запросил для него обвинитель.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 03.12.20

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