В Крыму поставлен новый ковидный антирекорд

В Крыму поставлен новый антирекорд по смертности от коронавируса.

Как сообщили РИА «Новый День» в минздраве РК, за сутки от инфекции скончались 8 крымчан. Это самая высокая цифра с начала эпидемии. 10 ноября сообщалось о 15 погибших, но тогда число давалось с учетом окончательных заключений по ранее умершим пациентам.

Ситуация со смертностью от инфекции резко ухудшилась в Крыму в ноябре. В течение от ковида скончались 152 человека, что больше чем за весь предыдущий период эпидемии. Начала расти летальность в возрастных группах 30 – 40 лет и 50 – 64.

На сегодняшний день общее число жертв коронавируса в РК составляет 307.

Симферополь, Диана Макоба

Симферополь. Другие новости 03.12.20

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