В Крыму 31 декабря сделали выходным днем

31 декабря будет в Крыму выходным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ о переносе выходного дня с субботы, 26 декабря 2020 года, на четверг 31 декабря 2020.

В первую очередь, указа касается госслужащих республиканского уровня и сотрудников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов РК.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные решения в своих муниципалитетах.

Частные компании вопрос работы 31 декабря решают по своему усмотрению.

Указ Аксенова опубликован на официальном портале правительства Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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