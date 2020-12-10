В Севастополе 31 декабря будет выходным

В Севастополе 31 декабря объявят выходным днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее предложение прозвучало сегодня на заседании городского правительства и Михаил Развожаев его поддержал: «Подготовьте документы, я подпишу, – сказал губернатор. – С учетом такого насыщенного года вряд ли кто-то будет против. В меньшей степени это касается государственных должностей. Особые направления – здравоохранение, коммунальное хозяйство, как мы знаем, никогда у нас не отдыхают».

Напомним, аналогичное решение ранее приняли в Крыму, правда, там указ главы региона Сергея Аксенова касается госслужащих республиканского уровня и сотрудников предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении государственных органов РК.

Органам местного самоуправления рекомендовано принять аналогичные решения в своих муниципалитетах, а в частном секторе решение оставлено на усмотрение работодателей.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.12.20

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