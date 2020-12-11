Сибирский губернатор предлагает сделать 31 декабря выходным для женщин

Губернатор Новосибирской области. Андрей Травников предложил сделать выходным днем для женщин 31 декабря. Об этом глава региона заявил на итоговой пресс-конференции.

«Для всех я не могу объявить выходной день, это может сделать правительство Российской Федерации. Я считаю, что правильно было бы сделать 31 декабря выходным днем, а новогодние – чуть-чуть покороче», – заявил Травников.

При этом он обратился к руководителям предприятий Новосибирской области с просьбой по возможности сделать выходной день для своих работников, по крайней мере, для женщин, на которых выпадают предновогодние хлопоты.

Губернатор уточнил, что не будет издавать специальное постановление о выходном дне. Сотрудники областной администрации будут работать 31 декабря, но планируют сократить рабочий день для женщин.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 11.12.20

Свердловчане – Куйвашеву о вакцине «Спутник V»: «Отведай ты из моего кубка!». / В Челябинской области за сутки от коронавируса скончались 10 человек. / Врачи не советуют носить маску на улице в морозную погоду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»