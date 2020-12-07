Онищенко предложил сократить новогодние каникулы

Традиционные новогодние каникулы в России нагружают здравоохранение, вредят здоровью россиян и неоправданно затормаживают работу в стране. В связи с этим было бы целесообразно от них отказаться. Такое мнение озвучил бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

«Первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», – сказал он.

«Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать», – добавил народный избранник.

По данным фонда «Общественное мнение», 75% участников опроса высказались за отмену на предстоящие праздники традиционных новогодних мероприятий на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. 20% респондентов сочли такое решение неправильным, а еще 5% затруднились ответить. По мнению почти 40% участников опроса, что эта мера существенно поможет в борьбе с распространением инфекции, 30% думают, что поможет, но несущественно, а 23% заявили, что отмена публичных гуляний не поможет остановить эпидемию, передает РБК.

Среди тех, кто высказался в пользу отмены мероприятий, треть опрошенных (35%) объяснили свою позицию тем, что это поможет остановить эпидемию, 21% обратили внимание, что число заболевших растет, а 17% опасаются, что гуляния приведут к скоплениям людей, а число социальных контактов нужно сократить. Те, кто выступает против и остался в меньшинстве, считают, что заразиться можно где угодно (2%) и что люди все равно будут отмечать (2%); аргументируют респонденты свою позицию также бессмысленностью меры (3%) и тем, что отмечать Новый год гуляниями – давняя традиция (5%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.20

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