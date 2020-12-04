У Общественной палаты Крыма появился врио председателя

Временно исполняющим обязанности руководителя Общественной палаты Крыма назначен Александр Форманчук. Соответствующее решение принято сегодня на заседании платы.

Как уже сообщал «Новый День», пост председателя освободился в связи смертью Григория Иоффе. Из уважения к его памяти вопрос об избрании председателя ОП РК на постоянной основе отложен на начало 2021 года.

Отметим, до сегодняшнего дня Форманчук имел статус первого заместителя руководителя палаты. Он так же известен как один из авторов учебника по истории Крыма для 10 классов, скандалы вокруг которого не утихают несколько лет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 04.12.20

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