Летальность от коронавируса в Крыму выросла более чем на треть

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК жертвами инфекции стали 355 крымчан, из них с начала декабря – 69.

Показатель смертности на сегодняшний день составляет 1,9777%. По итогам октября он составлял 1,46%.

Напомним, чаще всего смертью заканчивается заболевание, осложненное сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями эндокринной системы. При этом в последнее время в РК отмечается рост летальности от коронавируса людей младше 65 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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