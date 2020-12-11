В Крыму установлен новый антирекорд по коронавирусу: суточная выявляемость преодолела отметку в 300 случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 10 декабря в республике выявлено 306 вновь зараженных, в том числе 227 при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 9 человек заболевание протекает бессимптомно.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 18 тысяч 256 инфицированных. Темпы прироста заболеваемости составляют составляют 1,65%, что гораздо выше среднероссийского показателя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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