В Крыму подожгли микроавтобус с людьми: есть погибшие и пострадавшие

В Крыму подожгли микроавтобус с людьми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на Южнобережном шоссе в районе Гурзуфа на остановке «Ай-Даниль».

По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter заблокировал двери и поджег канистру с горючей жидкостью. Его супруга смогла выбраться из горящего автомобиля через окно, но получила ожоги всего тела. Водителю спастись не удалось.

Были ли в микроавтобусе еще люди, пока не сообщается. Мотивы поджигателя тоже еще не озвучены.

Сейчас в ситуации разбираются следователи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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