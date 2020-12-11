В Крыму подожгли микроавтобус с людьми: есть погибшие и пострадавшие

В Крыму подожгли микроавтобус с людьми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на Южнобережном шоссе в районе Гурзуфа на остановке «Ай-Даниль».
По предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter заблокировал двери и поджег канистру с горючей жидкостью. Его супруга смогла выбраться из горящего автомобиля через окно, но получила ожоги всего тела. Водителю спастись не удалось.
Были ли в микроавтобусе еще люди, пока не сообщается. Мотивы поджигателя тоже еще не озвучены.
Сейчас в ситуации разбираются следователи.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 11.12.20
В Крыму установлен новый антирекорд по коронавирусу. / «Это похуже, чем конфликт в Донбассе» – в Киеве назвали главную причину скорой отставки Зеленского. / Украина на пару с Молдовой собралась выдавливать российских миротворцев из Приднестровья. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube