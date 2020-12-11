По факту поджога микроавтобуса в Крыму возбуждено уголовное дело

В Крыму по факту поджога микроавтобуса возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло сегодня на Южнобережном шоссе в районе Гурзуфа на остановке «Ай-Даниль».

«Следственным отделом по городу Ялте установлено, что сегодня днем супружеская пара выдвинулась на своем семейном автомобиле «Mersedes Sprinter» из Ялты в Алушту.

Автомобилем управляла 48-летняя женщина, супруг находился в салоне транспортного средства. В пути между ними завязался конфликт, в ходе которого мужчина совершил поджог автомобиля, – рассказали в ГСУ СМКРФ по Крыму и Севастополю. – Женщине удалось выбраться из полыхающего транспорта, с травмами она была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана своевременная помощь. Ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жительницы Ялты (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Сотрудниками следственного отдела по городу Ялте проведены все необходимые первоначальные следственные действия – осмотр места происшествия, допрошена пострадавшая гражданка, назначен ряд экспертизы, изучается обстановка в семье, устанавливаются события, предшествующие трагедии».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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