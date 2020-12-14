Крым опять попал в федеральную повестку с негативом – и опять из-за органов опеки

В Крым приехали федеральные ревизоры: представители Генпрокуратуры РФ и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка проверяют республиканские органов опеки.

Как уже сообщал «Новый День», поводом для проверки послужила история семьи Тоцких из Симферопольского района, в которой воспитывается 15 приемных детей. В конце ноября чиновники, сославшись на постановление главы района, без объяснения причин забрали 6 воспитанников.

И это не единственный случай: еще из одной крымской семьи изъяли всех шестерых приемышей, тоже не пояснив почему.

Действия органов опеки омбудсмен в РФ Анна Кузнецова как «вечерний налет при поддержке полиции», шокировавший детей.

«Да, снова Крым. Недавно проверяли сиротские учреждения, а тут снова пришлось ехать, так как из приемных семей одного за другим забрали 12 детей без «суда и следствия», как говорится. Никаких документов не предъявили. Конструктивного диалога по телефону не получилось. Теперь вместе с Генеральной прокуратурой нам предстоит во многом разобраться.

Деятельность опеки... Пока нет ответственного исполнителя за защиту семьи на федеральном уровне, будем проверять, выявлять нарушения. Бороться за каждый случай», – написала Кузнецова в соцсетях, отметив, что случаи в Крыму – это подтверждение необходимости разобраться, что происходит в структуре, которая изымает детей, которых сама же и предала на воспитание, а также принять принципиально новые решения в сфере опеки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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