В Крыму коронавирус выявлен у 38% обследованных на ковид

В Крыму за сутки зарегистрировано 345 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 277 выявлены при обращении за медицинской помощью, 68 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.



Отметим, что 14 декабря всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 909 человек. То есть, инфекция выявлена у 38% сдавших анализы.



Всего с начала эпидемии в Крыму выявлено 19 тысяч 634 заболевших коронавирусом. От ковида скончались 377 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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