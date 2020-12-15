В Крыму от ковида скончались сразу 8 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек. Общее число жертв ковида с начала эпидемии составило в республике 385 человек.

Как уже сообщал «Новый День», цифры минздрава РК существенно отличаются от аналогичных данных Росстата. Например, статистика за октябрь занижена почти в 2 раза.

При этом смертность от ковида, даже исходя из данных крымских чиновников, составляет 2%, что гораздо выше общероссийского показателя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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