В Крыму все-таки вводят дистанционное обучение

В Крыму все-таки введут дистанционное обучение. Речь идет о школах в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма отказалось отпускать школьников на каникулы раньше времени, настаивая на том, что в учебном заведении у них меньше шансов заразиться. Поэтому последним учебным днем в РК станет 30 декабря.

По словам главы РК Сергея Аксенова, на сегодняшний день нет никаких предпосылок, чтобы перевести систему образования на дистанционку – заболеваемость среди учителей не превышает 1%.

Вместе с тем, за неделю коронавирус выявлен у 71 педагога и школьника, что почти на 40% выше показателей предыдущей семидневки. Закрыто 118 классов в 48 школах.

Учитывая тенденцию к росту заболеваемости, Роспотребнадзор настаивает на переводе на дистанционное обучение школ в регионах с высокими темпами распространения инфекции. Новый режим предполагается ввести с понедельника, 28 декабря.

Напомним, к наиболее проблемным сегодня относятся Алушта, Ялта, Красноперекопский, Кировский, Ленинский и Советский район. Где именно будет введена дистанционка, власти обещают сообщить в ближайшее время.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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