Крымские школы досрочно уйдут на каникулы

Школьные каникулы в Крыму начнутся раньше объявленного срока.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом было заявлено, что последним учебным днем в 2020 году будет 30 декабря.

При этом глава Крыма утверждал, что нет никаких объективных предпосылок для перехода дистанционное обучение. Однако главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская сообщила, что необходимо ввести дистант в регионах с самой высокой заболеваемостью уже с понедельника, 28 декабря.

Аксенов поучил проработать все детали перехода в министром образования РК Валентиной Лаврик, но потом, видимо, решил настоять на своем нежелании вводить дистант.

Буквально через полчаса после завершения штаба глава РК сообщил о досрочном уходе всех крымских школ на каникулы: «Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с Министерством образования Республики Крым, мной принято решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря. Более подробно ситуацию прокомментирует министр образования Республики Крым Валентина Васильевна Лаврик, но уже сейчас можно говорить о том, что пятница – 25 декабря – последний учебный день в этом году», – написал Аксенов в соцсетях.

Лаврик уточнила: до конца недели в онлайн-режиме будут проведены родительские собрания, в ходе которых будут даны все необходимые разъяснения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.12.20

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