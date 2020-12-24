Киев не даст построить в Крыму станцию опреснения воды – МИД Украины

МИД Украины намерен сорвать строительство опреснительной станции в Крыму. Украинская сторона уже приступила к розыскам подписавшего контракт с Москвой зарубежного партнёра России, чтобы инициировать против него международные санкции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что подрядчик уже в январе начнёт строительство на полуострове станции для опреснения воды.

«Было заявление незаконной оккупационной власти в Крыму о том, что они привлекают большую международную компанию для внедрения технологий опреснения воды. Мы сразу начали работу и обязательно найдем её, и будем ей препятствовать реализовать этот проект», – пообещал глава МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 24.12.20

В Крыму запретили работу фуд-зон и корпоративы даже в кабинете. / В Ялте рабочие разгромили отремонтированную ими же школу (ВИДЕО). / Экономика дороже: Украина открестилась от санкций против Белоруссии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»