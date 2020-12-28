Министр экологии Крыма прокомментировал информацию о задержании своего заместителя

Министр экологии Республики Крым Геннадий Нараев прокомментировал информацию о задержании своего заместителя.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в СМИ и соцсетях появилась информация, что замминистра Сергей Компанейцев и сотрудник УФСБ по РК Республики Крым Антон Калиниченко стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Речь идет о сумме в размере 38 млн рублей.

«По состоянию на сегодняшнее утро все сотрудники находятся на рабочих местах в том числе и заместитель, который в течение дня фигурировал в различных информационных сообщениях, –заявил в эфире «Радио Крым» министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев. – Он тоже находится на рабочем месте, это единственное, что я могу сказать. Никаких запросов в министерство не поступало».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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