Кто врет? Замглавы Минэкологии Крыма опроверг заявление своего шефа

Заместитель министра экологии Крыма Сергей Компанейцев опроверг не только информацию о своем задержании, но и заявление министра Нараева, сообщившего сегодня утром, что Компанейцев находится на рабочем месте.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье в СМИ появилась информация о задержании замминистра по делу о вымогательстве о 38 млн рублей.

Сегодня утром Нараев сообщил: «По состоянию на сегодняшнее утро все сотрудники находятся на рабочих местах, в том числе и заместитель, который в течение дня фигурировал в различных информационных сообщениях».

Однако позже сам Компанейцев заявил, что на рабочем месте его нет и быть не может:

«Информация о моем задержании – слухи. Всё очень интересно. Кто-то чётко понимал, что я в понедельник не выйду на работу потому, что в субботу у меня поднялась температура, министр отпустил меня домой, я вызвал врача, сегодня иду на КТ, сдал ПЦР-анализ, – цитирует Компанейцева РИА Новости Крым. – То есть, всё так чётко сделано: вброс организовали в воскресенье и понимали, что в понедельник я не буду на работе... Чтобы меня задержать, надо меня хотя бы допросить в качестве подозреваемого. Какие-то действия должны быть предприняты. Но никто меня не допрашивал, я нахожусь дома, на больничном».

Правоохранительные органы пока хранят молчание.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.12.20

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