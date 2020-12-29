На Украине продлил срок содержания под стражей бывшему главному милиционеру Судака

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей начальнику отдела транспорта и авиации ГУП «Черноморнефтегаз» Николаю Федоряну.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего главного милиционера Судака и экс-заместителя министра внутренних дел Крыма задержали при пересечении российско-украинской границы в начале ноября.

СБУ предъявило ему обвинение в госизмене, но руководящий сотрудник госпредприятия российского Крыма заявил: «Вину свою не признаю. Не изменял Украине».

Сегодня херсонский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Федоряну меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 февраля 2021 года. В качестве альтернативы обвинямый может внести залог в размере 21 миллиона 180 тысяч гривен (свыше 55 млн рублей).

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 29.12.20

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