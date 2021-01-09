Летальность коронавируса в Крыму продолжает расти

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 января в РК зарегистрировано 204 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала пандемии в республике зафиксировано 27 тысяч 368 зараженных. 582 от инфекции умерли. Летальность составляет 2,13%. 10 дней назад этот показатель составлял 2%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.01.21

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