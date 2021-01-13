Активы украинского олигарха оказались в залоге у российской некоммерческой организации

Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа оказались в залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов». Это выяснилось после публикации отчетности фонда за 2019 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акции 10 кипрских, 4 украинских, 1 донецкой, 1 швейцарской и 1 эстонской компаний, а также из хранилищ Украины на 98 млрд рублей стали обеспечением по кредиту, предоставленному холдингу Ostchem Holding Limited, входящему в Group DF Фирташа.

Фонд промышленных активов был учрежден госкорпорацией ВЭБ.РФ в 2016 году, но был выведен за пределы группы ВЭБа, напоминает РБК. Фонду, созданному для реструктуризации плохих активов, были проданы проблемные кредиты, предоставленные ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий, в том числе в Донбассе. Кредит на 548 млрд рублей для выкупа прав требования по этим украинским активам фонду предоставил ВЭБ.

Напомним, что Фирташ до конца 2016 года владел двумя крупными заводами в Крыму: «Крымсодой» и «Крымским Титаном». Последний в ноябре 2016 года перешел под контроль некоего ЗАО «Сибирская регистрационная компания». Любопытно, что в базе ЕГРЮЛ РФ указанные ОГРН и ИНН этого ЗАО, которые на самом деле принадлежат другой компании.

С «Крымским Титаном» ситуацию еще интереснее: заводом управляет созданное в 2014 году ООО «Титановые инвестиции», учредителем и генеральным директором которого стал Александр Емелин, работавший с Фирташем с начала 2000-х годов.

Летом 2014 года все права на ООО перешли кипрской Letan Investments Limited, которой до 2016 года владел Фирташ, а теперь офшор на 100% принадлежит все тому же Емелину.

В декабре 2020 года «Крымский Титан» попал в федеральную новостную повестку: учредитель заявил о готовящихся массовых сокращениях.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.01.21

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