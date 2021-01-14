В рестораны и кафе Крыма будут пускать не всех

Глава Крыма Сергей Аксенов внес новые поправки в указ о введении в РК режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», с 15 января разрешена работа фудкортов в торгово-развлекательных центрах, а также деятельность заведений общепита с 10 часов вечера до 8 часов утра. Правда, кафе и ресторанам придется существенно сократить количество гостей.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества при соблюдении принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 метров)», – говорится в указе Аксенова.

При этом запрет на проведение массовых мероприятий, банкетов и корпоративов проделен до 1 февраля.

Напомним, после почти двухнедельного снижения показателей заболеваемости COVID-19 в РК установлен новый антирекорд: 13 января зафиксировано самое большое число зараженных за весь период пандемии.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.01.21

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