Остатки винзавода «Коктебель» продадут спиртовикам

Министерство имущества Крыма, что и почем собирается продать в выставленном на аукцион Заводе марочных вин «Коктебель».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о продаже завода появилась на текущей неделе. Грядущие торги сразу же окрестили аукционом невиданной щедрости – за 7 с лишним десятков объектов недвижимости в курортной зоне, землю и прочее имущество правительство просит всего 100 млн рублей.

Минимущества сделало подробный расклад: 73 строения в поселках Щебетовка, Курортное и Наниково оценили в 80,8 млн рублей, все земли, принадлежащие заводу, – в 17,35 млн рублей, остальное имущество – в 2 млн с небольшим.

Отметим, что 73 объекта недвижимости – это нежилых здания, производственные цеха, бытовки и так далее. Еще одно уточнение: виноградники завода, который когда-то производил знаменитые коньяки и марочные вина, и владеет основными его производственные мощностями, судя по базе ЕГРЮЛ, с октября 2016 года Гатчинский спиртовой завод (Ленинградская область). Часть активов завода в 0,2% принадлежит Елене Якубчик, которую СМИ называют родственницей экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина. Кстати, сам Гатчинский спиртовой завод принадлежит все той же Елене Якубчик и Михаилу Якубчику.

В базе юрлиц пока есть сведения и о АО «Завод марочных вин и коньяков «Коктебель», который давно обанкротили. «Старый» завод, остатки которого теперь продают, судился со спиртоделами, пытаясь «истребовать имущество из чужого незаконного владения», но суды проиграл: «новый» завод лишил прежних хозяев и арендаторов прав на виноградники.



Что они сумели выжать из виноградников? Доступна налоговая отчетность ООО за 2019 год: тогда спиртовики сработали в убыток. Они выручили за вина, которые уже считаются марочными, 438 млн рублей дохода, но их затраты составили 470 млн рублей.

Для справки: некогда славный коньяк «Коктебель», изготовленный теперь из неизвестных материалов, разливают в Симферополе, на мощностях ныне покойного «Союз-Виктана». Коктебельское ООО коньяков не выпускает.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 20 января, итоги торгов подведут 26 января.

Вполне ожидаемо, что ООО «Завод марочных вин «Коктебель» купит и остатки ликвидированного завода.

Тем более что несколько месяцев назад его руководство заявило о планах вложить в сырьевую базу весьма солидные суммы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.01.21

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