В Крыму завершили расследование гибели уральской студентки

В Севастополе завершили расследование гибели уральской студентки.

Как уже сообщал «Новый День», Лилия Бирулина приехала в Крым из Челябинской области, поступила в Севастопольский госуниверситет, подрабатывала репетитором. В последних числах сентября 20-летняя девушка рассказала матери, что познакомилась с московским бизнесменом и отправляется с ним кататься на яхте. После этого она исчезла. Было возбуждено было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Бизнесмена, с которым уехала кататься девушка, задержали. Им оказался 44-летний московский предприниматель Петр Шапиро. Он рассказал, что после обеда 29 сентября вместе девушкой вышел на морскую прогулку на катере из бухты Круглая.

На этот день было объявлено штормовое предупреждение, однако мужчины вывел катер в открытое море.

По словам москвича, девушка решила искупаться. Он это желание поддержал. Катер в это время уже находился на значительном расстоянии от берега. Оба спустились в воду, оставив катер на ходу. В результате судно далеко отнесло волной и ветром.

Девушка направилась вплавь в сторону берега, но не справилась со штормом и утонула на глазах у спутника.

Тело Лилии до сих пор не нашли. Тем не менее, «уголовное дело, возбужденное изначально по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 105 УК РФ, прекращено в связи с полученным комплексом данных о том, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Действия москвича переквалифицированы по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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