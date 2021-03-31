Московский бизнесмен избежал наказания за смерть студентки

44-летний московский бизнесмен Петр Шапиро избежал наказания за смерть студентки.

Как уже сообщал «Новый День», Лилия Бирулина приехала в Крым из Челябинской области, поступила в Севастопольский госуниверситет. В последних числах сентября прошлого года 20-летняя девушка рассказала матери, что познакомилась с московским бизнесменом и отправляется с ним кататься на яхте. После этого она исчезла. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Бизнесмена, с которым уехала кататься девушка, задержали. Им оказался 44-летний московский предприниматель Петр Шапиро. Он рассказал, что после обеда 29 сентября вместе девушкой вышел на морскую прогулку на катере из бухты Круглая, несмотря на то что было объявлено штормовое предупреждение. Когда катер находился уже на значительном расстоянии от берега, девушка решила искупаться. Они спустились в воду, оставив катер на ходу. В результате судно далеко отнесло волной и ветром. Лилия направилась вплавь в сторону берега, но не справилась со штормом и утонула на глазах у спутника.

Отметим, что тело девушки так и не нашли. Тем не менее, обвинение в убийстве с москвича сняли, переквалифицировав его действия по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека).

Дело передали в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу. Сегодня стало известно, что судебное следствие прекращено в связи с примирением сторон: бизнесмен выплатил семье девушки компенсацию. Сумма не разглашается.

При этом известно, что потерпевшая сторона отозвала иск на возмещение морального вреда в размере 1 млн рублей.

Решение суда вступило в силу.

Севастополь, Олег Яковенко

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