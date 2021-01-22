российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 января 2021, 19:54 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Названы претенденты на имущество завода марочных вин «Коктебель»

Стали известны претенденты на имущество завода марочных вин «Коктебель».

Как уже сообщал «Новый День», правительство Крыма намерено продать остатки предприятия за 100 млн рублей. В эту цену входят 73 строения в поселках Щебетовка, Курортное и Наниково (их оценили в 80,8 млн рублей), все земли, принадлежащие заводу (17,35 млн рублей) и оставшееся движимое остальное имущество (2 млн с небольшим).
Как и предполагалось, получить все это в собственность пожелало ООО «Завод марочных вин «Коктебель», учредители которого зарегистрированы в Ленинградской области. Из тех же краев и один из конкурентов – компания «НТЦ «Кристаллкор» (занимается строительством, к виноделию отношения не имеет). Еще один претендент на «Коктебель» – пермский предприниматель Андрей Шкловский (занимающийся розничной торговлей вне магазинов, палаток и рынков бизнесмен 2 года назад прикупил себе под офис дореволюционный дом в центре Москвы).

Торги состоятся 26 января, шаг аукциона составит 5 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.21

В Крыму начинается сезон дождей. / Почти половину жителей Симферополя совсем оставили без воды. / В Крыму опять фиксируется рост цен на автомобильное топливо. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Недвижимость, Россия, Экономика,