На Украине придумали, как существенно увеличить антироссийский электорат

Группа украинских депутатов от президентской партии «Слуга народа» внесла в Верховную раду законопроект, разрешающий всем иметь двойное гражданство, в том числе и российское.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», законом также предусмотрена широкая раздача украинских паспортов соотечественникам, живущим за рубежом.

Циничная хитрость законодательной инициативы заключается в том, что все, у кого окажется второе российское гражданство, будут поражены в избирательных правах, так как РФ признана «страной-агрессором», а представители украинских диаспор из западных стран, наоборот, получив украинские паспорта, будут иметь право участвовать в выборах на Украине.

По подсчётам депутатов, проживающих на Западе (США, Канада, Южная Америка) соотечественников насчитывается около 5 миллионов человек.

Таким образом, по задумке парламентариев, баланс пророссийских и прозападных избирателей, голосующих на украинских выборах, существенно сместится в пользу последних, а у пророссийских кандидатов или партий будет значительно меньше шансов победить на президентских выборах или пройти в парламент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.21

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