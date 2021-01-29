«Эта ПАСЕ давно сломалась» – глава МИД Украины в ярости

Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердить полномочия российской делегации, несмотря на «дело Навального», привело в негодование министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», свой недипломатичный комментарий глава украинского внешнеполитического ведомства опубликовал в Твиттере.

«Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли», – написал Кулеба.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея не только подтвердила полномочия делегации РФ, но и вновь избрала заместителем председателя ПАСЕ главу делегации Петра Толстого.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, попытка Украины организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по Алексею Навальному провалилась.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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