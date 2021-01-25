Украинская провокация провалилась: вице-спикер Госдумы снова выбран зампредседателя ПАСЕ

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой вновь избран заместителем председателя ПАСЕ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по Алексею Навальному не состоялась.

По словам самого Толстого, которые приводятся в сообщении на сайте Госдумы, первый день заседаний в рамках зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге проходит относительно спокойно. «Украина в очередной раз оспорила полномочия российской делегации, но это происходит каждый год, для нас это уже рутина, – сказал Толстой. – Далее ее мнение будет направлено в Комиссию по мониторингу для доклада и в Комиссию по регламенту для подготовки заключения».

Депутат сообщил, что подтвердить или не подтвердить полномочия может только ассамблея общим голосованием, поэтому «ликование по поводу того, что полномочия российской делегации не были подтверждены, мягко говоря, преждевременное».

Напомним, в январе 2020 года Толстой пригрозил, что российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ущемлены. Тогда парламентарий сообщил журналистам, что оппоненты предложили «осудить Россию за поправки в Конституцию, которые еще не внесены, а только обсуждаются в обществе». Между тем, в действительности речь шла о двух предложениях об ограничении полномочий РФ – в связи с невыполнением решений ЕСПЧ и из-за прошедших в Крыму выборов в Госдуму России.

Москва, Алевтина Белова

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