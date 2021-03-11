В Феодосии восстановили работу мэрии

В Феодосии завершился осмотр здания городской администрации.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром поступило сообщение, что мэрия заминирована. Людей эвакуировали, здание оцепили и вызвали саперов.

Взрывное устройство не нашли. Сейчас мэрия работает в обычном режиме.

С начала марта это уже второе лже-минирование административных органов в Феодосии. Шутника до сих пор не установили.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 11.03.21

«Уже в апреле» – украинский учёный предрекает «национальную катастрофу» из-за Covid-19. / «Прачечная? Хреначечная!» Министр культуры Крыма с матом ворвалась на республиканское совещание по строительной отрасли. / В Крыму выросла суточная выявляемость коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»