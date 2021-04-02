Крым ежегодно недополучает от сферы туризма более полумиллиарда рублей

Крым может получить не менее 600 млн налогов, если легализует средства размещения подпадающие под категорию «гостевые дома». Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Как уже сообщал «Новый День», в РК действует несколько тысяч мест размещения, но до 70% из них предпочитают находиться в «серой зоне», то есть не сообщать властям о своем существовании и не платить налогов. Например, в сезоне 2020 года легально работали не более 1 тысячи отелей. Поэтому осенью глава РК Сергей Аксенов снова поднял вопрос о легализации туристической сферы и поручил сделать это в 2021 году:

Проблем в том, что никто до сих пор точно не знает, сколько и какого жилья сдается туристам.

Единственное, то удалось сделать к сегодняшнему дню: примерно посчитать число малых мест размещения, которые можно отнести к категории «гостевой дом». «Это не частный дом и не гостиница – это некое отдельное средство размещения, которое мы предлагаем назвать гостевым домом и ввести соответствующее понятие в закон о туризме», – пояснил Волченко, сообщив, что таковых насчитали около 9 тысяч. Из них легально работают не более 2 тысяч.

«В первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения объем налоговых поступлений, по очень скромным подсчетам, составит порядка 600 млн рублей», – уточнил министр.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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