Кто бы сомневался: Госкомрегистр Крыма возглавила Инна Смаль

Госкомрегистр Крыма возглавила Инна Смаль – пока временно, но, скорее всего, именно она будет утверждена в этой должности на постоянной основе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал уках о назначении Смаль временно исполняющей обязанности председателя республиканского Госкомитета по государственной регистрации и кадастру.

Напомним, Смаль появилась в Госкомрегистре РК в качестве заместителя председателя в январе текущего года. На прошлой неделе руководитель ведомства Александр Спиридонов ушел в отставку. И, несмотря на то, что Смаль была не первым замом, ряд инсайдеров заявили, что именно она возглавит структуру.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 05.04.21

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