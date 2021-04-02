Все свои: глава Крыма берет под полный контроль главную ценность полуострова

В Крыму продолжают обсуждать отставку главы республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Напомним, вчера он сам сообщил, что меняет сферу деятельности на общественно-политическую. Однако его отставка не стала большой неожиданностью: о ней заговорили еще в январе, когда заместителем Спиридонова назначили Инну Смаль.

Как уже сообщал «Новый День», Смаль считают человеком главы РК Сергея Аксенова. С 2017 года она занимала пост вице-мэра Симферополя и курировала вопросы земельных и имущественных отношений. Кресло заместителя градоначальника она получила с назначением главой городской администрации Игоря Лукашева, а до этого работала начальником департамента развития муниципальной собственности. В статусе вице-мэра Смаль «пережила» и Лукашева, и сменившую его Наталью Маленко, а вот с Еленой Проценко отношения не заладились настолько, что когда она в начале 2020 года ушла в декрет, все были уверены: в администрацию крымской столицы она не вернется. Так и получилось: в начале текущего года Смаль вышла на работу, уволилась из мэрии и тут же получила назначение заместителем начальника Госкомрегистра РК.

Некоторые наблюдатели склонны считать, что подобным образом глава РК Сергей Аксенов установил полный контроль над крымской землей, расставив на ключевые посты своих людей: вице-премьером РК, курирующим имущественные и земельные вопросы, является Анна Анюхина, она же контролирует один самых ценных земельных ресурсов республики – Ялту. Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовета РК возглавляет родная сестра жены Аксенова Евгения Добрыня. На освободившееся место главы Госкомрегистра прочат Инну Смаль, которая сейчас, кстати, отвечает за работу Алуштинского городского отдела, Симферопольского и Ялтинского городских управлений ведомства.

Кадровые перемены в недалеком будущем возможны и в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма: в сентябре прошлого года в роли заместителя министра там появилась Галина Москвина. Ей всего 27 лет, в 22 года, еще не окончив вуз, она стала советником главы администрации Симферополя. Через полтора года возглавила отдел по обеспечению предоставления муниципальных услуг управления земельных отношений департамента муниципального имущества, через месяц стала начальником департамента и одновременно начальником управления муниципального имущества департамента муниципального имущества крымской столицы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.04.21

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