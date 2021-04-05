Скандал: в Севастополе отобрали ребенка у бабушки потому, что матери не было дома

Следственный комитет, прокуратура и полиция Севастополя начали проверку по факту изъятия из семьи 11-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разразился в поселке Андреевка. На прошлой неделе жительница поселка, живущая вместе с матерью и дочерью, сообщила, что отправляется в командировку и уехала. Девочка в это время находилась у ее подруги, с ребенком которой учится в одном классе. Дети делали уроки, потом играли, и подруга женщины решила оставить девочку на ночь у себя, а утром проводить детей в школу.

Через несколько часов после отъезда женщины в ее дом явился полицейский и начал требовать от ее матери объяснений: где женщина, когда ее видели в последний раз и так далее. При этом, что случилось с дочерью пожилой горожанке не объяснили. А в 2 часа ночи ей позвонила подруга дочери и сообщила, что полиция забирает 11-летнюю внучку. Бабушка потребовала, чтобы ребенка привезли домой. Девочку привезли (одним из сопровождавших был полицейский, заходивший ранее), но бабушке не отдали, заявив, что она (бабушка) неадекватна и вообще посторонний человек, а мать ребенка бросила. В итоге девочка оказалась в больнице, где ее начали готовить к передаче в детский дом.

Бабушка приехала в больницу с адвокатом и доверенностью от матери на право представлять интересы ребенка. Руководство больницы возражать против выписки ребенка не стало, но этому воспротивились представители службы опеки, которые вместе с сотрудниками службы собственной безопасности не дали забрать ребенка из больницы, заявив, что доверенность не является документом, на основании которого бабушка может забрать внучку.

Общественники рассказали об этой истории в соцсетях, подчеркнув, что в городе много женщин-военнослужащих, которых периодически отправляют в командировки, а также женщин, отправляющихся на сезонные заработки: «Получается, что детей всех этих женщин можно отобрать у бабушек и прочих родственников и сдать в детский дом просто потому, что матери нет дома», – возмутились горожане.

Ситуация обсуждалась сегодня на аппаратном совещании в правительстве города. Губернатор Михаил Развожаев назвал сотрудников органов опека дармоедами, проучил провести служебную проверку и переформатировать систему.

Уполномоченная по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская была более сдеражана в выражениях: она назвала ситуацию выходящей за рамки правильного отношения к детству. И сообщила, что примет активное участие в реформировании системы опеки и попечительства. Песчанская недовольна тем, что каждое ведомство работает обособлено, и когда появляется необходимость решать проблему многовекторно, все начинают перекладывать ответственность друг на друга.

В полиции заявляют, что поводом для изъятия ребенка послужил тот факт, что девочка находилась у «посторонних людей без законного представителя», при этом было неизвестно, где находятся родители. Почему нельзя находиться в гостях у одноклассников и зачем нужно было пугать детей до полусмерти, увозя одного из них среди ночи, в ведомстве не поясняют.

Оценка действиям должностных лиц, а также эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних будет дана в ходе прокурорской проверки.

Следственный комитет намерен провести всесторонний тщательный анализ «по данным обстоятельствам», а также изучить обстановку в семье. «Более того, в рамках действующего законодательства будет дана оценка на предмет достоверности распространенной информации и возможного наличия провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов при осуществлении ими своих профессиональных обязанностей», – сообщили в ведомстве.

Что случилось с матерью девочки и почему ее разыскивала полиция, официально не сообщается.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 05.04.21

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