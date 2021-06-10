В Севастополе привлекли к ответственности полицейских и сотрудника больницы за изъятие ребенка из семьи

В Севастополе привлекли к ответственности двух полицейских, врача и юрисконсульта горбольницы №5 за изъятие ребенка из семьи.

Как уже сообщал «Новый День», скандал разразился в поселке Андреевка в начале апреля. Жительница поселка, живущая вместе с матерью и дочерью, сообщила, что отправляется в командировку и уехала. Девочка в это время находилась у ее подруги, с ребенком которой учится в одном классе. Дети делали уроки, потом играли, и подруга женщины решила оставить девочку ночевать, собираясь утром проводить детей в школу.

В 2 часа ночи в дом приехала полиция и заявила, что забирает дочку подруги. Женщина позвонила бабушке девочки, та потребовала, чтобы ребенка вернули домой. Девочку привезли, но бабушке не отдали, заявив, что она (бабушка) неадекватна и вообще посторонний человек, а мать ребенка бросила. Доверенность, выписанную бабушке матерью, на право представлять интересы ребенка представители власти проигнорировали.

В итоге девочка оказалась в больнице, где ее начали готовить к передаче в детский дом.

После вмешательства юристов и общественности, ребенка вернули в семью, а в истории начала разбираться прокуратура и выяснила, что девочку изъяли безосновательно

«Четыре должностных лица привлечены к ответственности, из которых двое – сотрудники Нахимовского районного отдела полиции города, а также врач и юрисконсульт ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка».

Кроме того, оказалось, что представления прокуратуры получили начальник управления МВД по Севастополю и главный врач горбольницы №5. Последний – за то, что администрация больницы сообщила в орган опеки и попечительства о поступлении девочки в медицинское учреждение по акту полиции позже установленного срока.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.06.21

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