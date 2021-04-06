Крымских таксистов ждет неприятный сюрприз

В Крыму собираются изменить требования к такси. Многим, работающим в этой сфере, нововведения могут не понравиться.

Об этом сообщил руководитель республиканского профсоюза «Таксист», член Общественного совета при министерстве транспорта, член Общественной палаты РК Андрей Козарь.

Как уже сообщал «Новый День», первый «крестовый поход» на нелегалов был объявлен летом 2019 года: тогда глава РК Сергей Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтотранс» и поручил навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Процесс шел тяжело, и республиканские власти в публичном пространстве поднимали тему все реже и реже.

Но пару недель назад вопрос снова был озвучен на заседании Совета министров РК. И оказалось, что за 2 неполных года «борьбы» справится с нелегалами не удалось: «Говорить о том, что полностью на сегодня ликвидированы нелегальные перевозки, пока не могу», – заявил тогда глава республиканского минтранса Евгений Исаков.

Причем, речь идет не только об автобусах разной вместимости, но и легковых такси.

Коазрь отметил, что в этой сфере тоже много нелегалов: «На сегодняшний день таксовать как физлицо незаконно. Необходимо стать индивидуальным предпринимателем или перейти на налог для самозанятых», – подчеркнул он.

Тех же, кто готов работать легально, ждут неприятные сюрпризы: «Планируется ограничить «возраст» автомобилей – до 7 лет, выбрать единый цвет транспорта, а также ужесточить требования к экологичности, классу и комфорту машины, – рассказал Козарь в эфире радио «Спутник в Крыму». – Но самый больной вопрос для многих таксистов – замена стандартных белых номеров на желтые в соответствии с ГОСТ, устанавливающим требования к номерным знакам такси».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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