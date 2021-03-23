И вот опять: в Крыму решили бороться с нелегальным перевозчикам силами Роскомнадзора

В Крыму снова объявили войну нелегальным перевозчикам. На этот раз в качестве «тяжелой артиллерии» решили привлечь Роскомнадзор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый «крестовый поход» на нелегалов был объявлен летом 2019 года: тогда глава РК Сергей Аксенов уволил директора ГУП «Крымавтотранс» и поручил навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Процесс шел тяжело, и республиканские власти в публичном пространстве поднимали тему все реже и реже.

Но сегодня на заседании Совета министров РК вопрос был вновь озвучен. И оказалось, что за 2 неполных года «борьбы» справится с нелегалами не удалось: «Говорить о том, что полностью на сегодня ликвидированы нелегальные перевозки, пока не могу», – заявил глава республиканского минтранса Евгений Исаков.

Он сообщил, что с 25 января по 22 марта было проведено 25 рейдов днем и 22 ночью. Днем было обнаружено 11 нелегалов. А ночью перевозчики работали незаконно во всех зафиксированных случаях: трое из них были с украинскими номерами, остальные – с российскими.

«Сформирована информация о местах возможной дислокации нелегальных перевозчиков, а также государственные регистрационные номера возможных нелегальных перевозчиков по регионам Крыма. Они будут направляться в правоохранительные органы», – сообщил Исаков и добавил: «Перевозки организованы нелегальными диспетчерами через интернет-сайты. Предлагается осуществлять блокировку интернет-ресурсов через территориальные подразделения Роскомнадзора. В настоящее время формируется соответствующая доказательная база».

«Нелегальные перевозки – это «секрет Полишинеля», который известен всем крымчанам, кроме уполномоченных органов, – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов. – Все знают, где такие перевозчики паркуются, где подбирают пассажиров за пределами автостанций. Я сам захожу на сайты, смотрю, откуда идет отправление автобуса «Симферополь – Киев». Знают все, кроме тех, кому это положено знать. Часть схем как работала, так и работает. Поэтому будет оценка деятельности всех должностных лиц по результатам, включая руководство «Крымавтотранса». Погруженность должностных лиц – это единственный залог успеха всез контрольных мероприятий. Погруженности не будет – соответственно, этих должностных лиц тоже не будет. Пусть ищут себе другую работу».

Аксенов пообещал, что оценивать работу по борьбе с нелегальными перевозчиками будут ежемесячно. Нечто подобное он обещал и летом 2019 года. И тоже угрожал увольнениями. Если не будет результата. Правда, предыдущего министра транспорта действительно уволили осенью прошлого года. Но причиной отставки стали не нелегалы, а срыв ФЦП.

Симферополь, Олег Яковенко

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