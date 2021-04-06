В Крыму не хватает почти тысячи врачей

В Крыму не хватает 989 врачей. Об этом сегодня сообщила председатель Крымской республиканской организации Профессионального союза работников здравоохранения РФ Ольга Турчанинова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отмечается и серьезный дефицит медицинских сестер – на сегодняшний день не хватает 1,5 тысячи.

Ранее министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко заявлял, что дефицит врачей в Крыму составляет 23%, фельдшеров и медсестер – 17%, санитаров и другого младшего медперсонала – 12%

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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