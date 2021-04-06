Инсайдеры сообщили, что будет делать Экс-глава Госкомрегистра Крыма

Экс-глава Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов может возглавить республиканское отделение партии «Новый люди». Об этом сообщили сразу несколько инсайдеров.

Как уже сообщал «Новый День», Спиридонов сам сообщил, что меняет сферу деятельности на общественно-политическую. Одновременно появилась информация, что в «Новый люди» по согласованию с главой РК Сергеем Аксеновым начали вступать некоторые члены республиканского правительства и депутаты Госсовета.

Напомним, партия была создана после заявления президента РФ Владимира Путина о пользе волонтерского движения и должна заменить ОНФ, потенциал которого практически исчерпан.

Предполагается, что на выборах в Госдуму новая партия станет основным спойлером «Единой России», оттянув часть голосов у системной оппозиции.

А потом превратится в кузницу кадров для властных структур на уровнях муниципалитетов и субъектов РФ.

Однако эксперты сомневаются, что в Крыму у «Новых людей» может сложиться удачная «карьера», по крайне мере в ближайшей перспективе – партия только появилась, никак себя не зарекомендовала и вряд ли за ближайшие 5 месяцев ей удастся раскрутиться настолько, что она сможет представлять угрозу хоть для кого-то участвующего в выборах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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