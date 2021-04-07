В Крыму решили вводить прямые выборы мэров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении ввести в республике прямые выборы мэров.

«Совместно с председателем Государственного Совета Республики Крым Владимиром Андреевичем Константиновым приняли решение выдвинуть инициативу, которая предполагает изменение системы выбора глав администраций с 2024 года. Моя позиция – сделать данную должность выборной. Считаю необходимым расширить участие крымчан в политических процессах в Республике Крым и дать нашим гражданам возможность реализовать свое волеизъявление».

Отметим, что полномочия Аксенова как главы Крыма и Константинова как спикера республиканского Госсовета истекают как раз в 2024 году.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.04.21

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