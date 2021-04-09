Глава Херсона признал, что Крым – не Украина

Глава Херсона Игорь Колыхаев признал, что Крымский полуостров не является частью Украины. Об этом он заявил, обсуждая с местной прессой вопрос водоснабжения Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отвечая на вопрос о возможности подачи воды в Северо-Крымский канал, Колыхаев сказал: «Так как Крым не является частью Украины – продавайте воду. Я за экономические отношения».

Отметим, что российским Крым давно считает большая часть жителей Украины. Например, в 2017 и 2018 году были изданы школьные учебники истории с картами страны без полуострова. И за 3 года их использования никто не обратил на это внимания.

Херсон, Платон Ефимчук

Херсон. Другие новости 08.04.21

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