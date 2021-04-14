План Аксенова по завершению антиковидной вакцинации к лету выполнен всего на 7,6 процента

В Крыму начали работать мобильные пункты антиковидной вакцинации на центральных площадях городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 13 апреля прививку можно поставить на пощади Ленина в Симферополе. По словам министра здравоохранения РК Александра Остапенко, сегодня – завтра мобильные пункты появятся на в центре Евпатории, Керчи, Джанкоя.

Напомним, глава РК Сергей Аксенов поставил задачу завершить

массовую вакцинацию от коронавируса до начала курортного сезона. Учитывая, что для создания устойчивого коллективного иммунитета в РК необходимо привить минимум 800 тысяч человек, нужно было прививать не менее 200 тысяч человек в месяц.

Однако через 2 месяца с начала вакцинации не привили и 100 тысяч.

По данным Остапенко, на сегодняшний день Крым получил всего чуть более 198 тысяч доз вакцины. Привито 92 тысячи 633 человека, из них только 61 тысяча 430 получили вторую дозу, то есть завершили вакцинацию.

Иными словами, поставленная Аксеновым задача выполнена лишь на 7,6 процента.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.04.21

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