В Алуште еще больше ограничат подачу воды

Глава администрации Алушты Галина Огнева анонсировала ужесточение графика подачи воды с понедельника, 19 апреля.

Со следующей недели воду жителям курортного города будут подавать пять часов в сутки. Эта мера необходима для подготовки к курортному сезону, объяснила Огнева. Ограничения не коснутся санаториев, отелей и других объектов размещения. Сейчас в Алуште действует десятичасовой график подачи воды, введенный в феврале этого года.

«Сейчас мы уже переходим на серьезные графики для того, чтобы обеспечить весь курортный сезон водой… Для наших жителей будет уменьшено количество подачи воды до пяти часов», – заявила глава администрации города на туристическом форуме «Открытый Крым», стартовавшем сегодня в Алуште. Эта мера не коснется санаторно-курортного комплекса, отметила Огнева.

«Мы всех обеспечим водой: и малые, и большие средства размещения <…> Санаторно-курортный комплекс находится по географическому положению так, что вода у них будет. Они находятся внизу, а система водоснабжения города расположена так, что все потоки воды идут в нижнюю часть», – пояснила градоначальница (цитата по РИА «Новости»).

Алушта, Наталья Петрова

Алушта. Другие новости 14.04.21

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