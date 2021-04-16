«Уже пора»: Зеленский настаивает на принятии Украины в НАТО и ЕС

Евросоюзу пора перевести отношения с Украиной на новый уровень и предложить членство. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в преддверии встречи с французским лидером, пишет Le Figaro.

Зеленский прибыл в Париж, чтобы переговорить с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая присоединится к беседе по видеосвязи. Темой обсуждения станет ситуация в Донбассе и активные передвижения войск России около украинских границ.

Украинский лидер с сожалением отметил, что отношения Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным лучше, чем с самим Зеленским. И именно в тот момент, когда Украине нужна «европейская поддержка».

Поэтому глава украинского государства предложил дальше развивать отношения его страны и европейских держав. «Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО», – заявил Зеленский (цитата по ТАСС).

Это далеко не первое заявление Зеленского о том, что Евросоюзу стоит ускорить принятие Украины в свои ряды. Еще в марте Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС больше нельзя откладывать, а саму процедуру назвал «стратегически достижимой мечтой».

Накануне госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон назвал несерьезной перспективу Украины стать членом Евросоюза. По его мнению, поддержка в адрес украинского народа не влияет на планы ЕС в отношении Украины.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 16.04.21

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